Liverpool kazandı, Salah şov yaptı

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İngiltere Premier Ligi'nde Norwich deplasmanında Mohamed Salah yıldızlaştı; Liverpool, rakibini 3-0'la geçti.

29’uncu dakikada Mohamed Salah'ın asistini Diogo Jota gole çevirdi ve takımının bu sezonki ilk golünü kaydetti.

65’inci dakikada Mohamed Salah'ın pasını bu kez Roberto Firmino gole çevirdi. Liverpool, 2-0 öne geçerken; Firmino, Liverpool tarihinin ligdeki 8 bininci golünü kaydetti. Premier Lig'de en çok gol atma rekoru Manchester United'da bulunuyor (8,089).

74’üncü dakikada ilk iki golün asistini yapan Mohamed Salah sahneye çıktı. Kornerden gelen topu harika bir vuruşla ağlarla buluşturan Mısırlı, takımının 3’üncü golünü kaydetti. Bu gol Salah'ın yeni bir unvanı ele geçirmesini sağladı. Mohamed Salah, ligde 5 sezon üst üste ilk hafta maçında gol atan ilk oyuncu oldu. Salah ayrıca Liverpool formasıyla gol attığı maç sayısını 100'e çıkardı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Liverpool sahadan 3-0 galip ayrıldı.