ENKS’den Suriye muhalefetine: Yaptığımız anlaşmayı uygulayın

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS), dün Rojava’nın Kamışlo kentinde olağanüstü toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası bir açıklamada yapan ENKS, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile yaptıkları anlaşma şartlarını yerine getirme çağrısı yaparak, Türkiye destekli silahlı grupların bulunduğu Afrin, Serêkanîyê ve Gri Spî’deki hak ihlallerinin durdurulmasını ve göçzedelerin geri dönüşleri için uygun zeminin hazırlamasını talep etti.

Uluslararası toplumu Suriye krizine acil siyasi bir çözüm bulmaya ve Suriye rejimine uluslararası kararlara uyması için baskı yapmaya çağıran ENKS, Suriye'nin geleceği, Kürtlerin ve Suriye halklarının haklarının korunması için tüm muhalefet partileri ve demokratik güçlerle ilişkilerini sürdürdüğünü vurguladı.

Rojava'da Ulusal Birlik Partisi’yle (PYNK) aralarındaki Kürt diyaloğuna da değinen ENKS, açıklamasında, böyle bir süreçte Kürt birliğinin önemine ve başarılı müzakerelerin gerekliliğine vurgu yaptı.

ENKS ayrıca, Demokratik Birlik Partisi’ne (PYD) Kürt diyaloğu karşısındaki eylem ve ihlallerini durdurması ve tüm tutukluları serbest bırakma çağrısında bulundu.

Açıklamada ABD ve Demokratik Suriye Güçleri’ne (DSG) müzakerelerin yeniden başlaması için gerekli çalışmaları yapmaları istendi.

ENKS son olarak, PYD liderleri ve DSG komutanlarının Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğine, yasalarına ve vatandaşlarının güvenliğine saygı duymaları gerektiğine vurgu yaptı.