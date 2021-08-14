Erzurum, Kars ve Bingöl’de sağanak sele dönüştü

HABER MERKEZİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak sele dönüştü. Sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı, bazı tarım arazileri de hasar gördü.

Akşama doğru etkili olan sağanakla birlikte ilçe merkezindeki yollarda büyük ölçüde su birikintileri ve taşkın oluştu.

Taşkın nedeniyle bazı tarım arazilerinin hasar gördüğü ilçede, Sarısaz ve Kaleboğazı mevkii, Oltu-Erzurum ve Oltu-Narman kara yolunda sürücüler, yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Oltu Çayı'nın debisi yükseldi. Oltu Belediyesi yetkileri de Oltu Çayı kenarında bulunan araçların kaldırılması için anons yaparak vatandaşları uyardı.

KARS’TA ETKİLİ OLAN SEL ARAÇ VE HAYVANLARI SÜRÜKLEDİ

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak sonucu oluşan sel, araç ve hayvanları sürükledi, bazı evlerde su baskınına neden oldu.

İlçeye bağlı İnkaya köyünde öğleden sonra etkili olan sağanak sele dönüştü.

Sel, araçlar ve hayvanları sürükleyerek götürdü. Köyün ortasından geçen derenin taşması ve köprülerin tıkanması sonucu çok sayıda evi de su bastı.

İnkaya köyünün yakınında bulunan ve sele maruz kalan Topkaya köyünde de hasar oluştu. İlk belirlemelere göre 6 araç ve 40 ev hasar gördü.

BİNGÖL’DE YEDİSU-KARLIOVA YOLU SEL NEDENİYLE KAPANDI

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle Yedisu-Karlıova kara yolu ulaşıma kapandı.

Öğle saatlerinde başlayan sağanak sonucu Elmalı köyünde sel meydana geldi.

Sel yüzünden Elmalı köyünden geçen Yedisu-Karlıova kara yolu trafiğe kapandı.

Daha sonra sağanak nedeniyle yol güzergahındaki 10 noktada da heyelan meydana geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ve Yedisu Belediyesine ait iş makinelerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması neticesinde yol temizlenerek ulaşıma açıldı.