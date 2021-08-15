Politika

Celalabad Valisi Taliban’a teslim oldu: Geriye kalan tek büyük şehir başkent Kabil

Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişi sürerken, örgütün doğudaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad'ı ele geçirdiği duyuruldu.
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Taliban
Taliban
dünya Kabil Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

Reuters'a konuşan Afgan yetkililer, ülkenin doğusunda yer alan Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'ın Taliban kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Afgan yetkili, "Celalabad'da şu an hiçbir çatışma yaşanmıyor çünkü Vali Taliban'a teslim oldu. Taliban'a geçiş sağlamak, sivillerin yaşamını kurtarmak için tek yoldu" ifadelerini kullandı.

Batılı bir güvenlik yetkilisi de şehrin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı.

Taliban'ın Celalabad'ı ele geçirmesinin ardından, Afgan hükümetinin kontrolü altında olan tek büyük şehir başkent Kabil oldu.

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