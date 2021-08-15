Koço köyü katliamının 7'nci yılı: 'Gözlerimizin önünde öldürdüler'

DUHOK (K24)

DAİŞ 7 yıl önce Şengal’e bağlı Koço köyünü işgal ettiğinde köy sakinlerinin büyük çoğunluğunu şehit etti ve kaybettirdi. Katliamdan kurtulabilenler ise kötü koşullarda yaşıyor. Köyün kadın ve kızlarının birçoğu DAİŞ’li teröristlerce kaçırıldı, erkekler ise kurşuna dizildi. Köy DAİŞ’te kurtarıldığında ise 17 toplu mezar bulundu.

Katliamdan önce Koço halkı, bayram ve kutlamalarını keyif içinde geçirmesiyle biliniyordu ancak 15 Ağustos 2014’te DAİŞ’liler Koço’da hayatı cehenneme çevirdi.

K24’e konuşan köy sakinlerinden Kicê Amê, 1250 kişi arasında DAİŞ’ten kurtulmayı başaran 19 kişiden biri olduğunu söylüyor. 31 yakını halen kayıp olan Amê, “3 Ağustos’ta Şengal DAİŞ’in eline geçince Koço’nun bağlantısı 12 gün boyunca kopuk kaldı. Yaşlılarımız nedeniyle köyden de ayrılamadık. 15 Ağustos’ta da DAİŞ saldırdı ve işgal etti” dedi.

DAİŞ tarafından kaçırılan bir kadın ise, “Yakınlarımızı gözlerimizin önünde öldürdüler. Bizi Suriye’ye götürdüler ve birbirimizden ayırdılar” diye anlattı.

DAİŞ işgalinden önce 1700 nüfuslu olan Koço köyü, 12 günlük kuşatmanın ardından saldırıya uğradı. Örgütten kurtarılan köyde 17 toplu mezarda 400 kişinin cesedi bulundu. Halen 525 Koço sakininin akıbeti bilinmiyor.