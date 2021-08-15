Politika

TALİBAN KABİL'DE - İçişleri Bakanlığı: Yönetim devrine başlanacak

Taliban, başkent Kabil'e girmeye başlarken, ülkede bulunan tüm sınır geçiş noktalarını ele geçirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Afganistan Taliban Kabil Nangarhar Celalabad

HABER MERKEZİ

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban'ın, başkent Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladığı belirtildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyuruldu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Mücahid, "İslam Emirliği, bütün savaşçılarına Kabil'in kapıları önünde durma ve şehre girme teşebbüsünde bulunmama emri veriyor. Hiç kimseden intikam alınmayacak. Askeri ve sivil alanda Kabil hükümetine hizmet etmiş olan herkes affedildi" dedi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Ayrıca Taliban'ın Afganistan topraklarında bulunan tüm sınır geçiş noktalarında kontrolü ele geçirdiği bildirildi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv