TALİBAN KABİL'DE - İçişleri Bakanlığı: Yönetim devrine başlanacak

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Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Taliban'ın, başkent Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladığı belirtildi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyuruldu.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

Mücahid, "İslam Emirliği, bütün savaşçılarına Kabil'in kapıları önünde durma ve şehre girme teşebbüsünde bulunmama emri veriyor. Hiç kimseden intikam alınmayacak. Askeri ve sivil alanda Kabil hükümetine hizmet etmiş olan herkes affedildi" dedi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu.

Ayrıca Taliban'ın Afganistan topraklarında bulunan tüm sınır geçiş noktalarında kontrolü ele geçirdiği bildirildi.