Kerkük’te petrol borusunda patlama
KERKÜK (K24)
Kerkük’ün Dubiz ilçesine bağlı Sergeran nahiyesinde petrol borusu patladı.
K24’e konuşan Sergeran nahiyesinden bir petrol polisi yetkilisi, bugün Qereçox sınırlarında bulunan Sibiran köyündeki 87 numaralı petrol kuyusunda patlama olduğunu bildirdi.
Sergeran nahiyesinde yaşanan olayın daha önce yerleştirilmiş mayının patlatıldığı ifade edildi.
Söz konusu polis yetkilisi, kuyuda yangın çıkmadığını kaydederek, petrol borusunun kırıldığını ve petrolün çevreye yayıldığını belirtti.
Sergeran nahiyesi ve Qereçox, terör örgütü DAİŞ’in saldırılarıyla gündeme geliyor.