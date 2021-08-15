Erdoğan: Sınırdaki duvarlarla giriş-çıkışlar engellenecek

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınırda incelemelerde bulunmak üzere Van'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, “Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, malum… Bir taraftan sel afetleri, bir taraftan yangınlar… Bütün bunlar devam ederken hudutlarda malum bir sıkıntı… Ama bu daha çok dedikoduya dayalı bir sıkıntı ve bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz; bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor, bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız” diye konuştu.

“Özellikle de sınırlarda ördüğümüz duvarlarla inşallah buralara giriş-çıkışları tamamen engellemiş olacağız” diyen Erdoğan, "Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet duvarlarıdır, güvenlik duvarlarıdır, bunu sizlerle başardığımız takdirde de, inanıyorum ki tüm silahlı kuvvetlerimizin, tüm güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir” açıklamasında bulundu.

64 KİLOMETRELİK DUVAR İNŞA EDİLİYOR

Doğu Kürdistan sınırında inşa edilen duvarla ilgili olarak geçen hafta kamuoyuna bilgi veren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Bu sene ihalesi yapılan 64 kilometrelik duvarımızın 4,5 kilometrelik serimi bitti. 15 kilometrelik ayrıca beton üretimi yapıldı. Burada etaplar halinde 3 firma çalışıyor. Şu an duvar örme ikinci etaptadır. Önümüzdeki hafta duvar örümü üçüncü etapta da başlayacaktır. Çok hızlı bir şekilde duvar örülüyor” açıklamasını yapmıştı.

Bilmez, sınır hattında duvarın yanı sıra hendek kazma çalışmalarının da sürdüğünü söylemişti.

Afganistan'ın neredeyse tamamının Taliban'ın kontrolüne geçmesinin ardından komşu ülkelere yönelen göç dalgası Türkiye'yi de etkiliyor.