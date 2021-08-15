Politika

KDP Kerkük’te seçim kampanyasının startını verdi

KDP, Kürdistan Bölgesi idaresinde dışındaki Kürdistani bölgelerdeki Kürtlerin oylarının Irak Parlamentosu’na taşınması için yoğun çaba içerisine girdi.
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Saman Reşid
Saman Reşid
kürdistan KDP Kerkük Saman Reşid Irak seçim

KERKÜK (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), ekim ayında yapılacak Irak genel seçimleri için Kerkük’teki kampanyasının startını verdi.

KDP, Kürdistan Bölgesi idaresinde dışındaki Kürdistani bölgelerdeki Kürtlerin oylarının Irak Parlamentosu’na taşınması için yoğun çaba içerisine girdi.

K24’e konuşan KDP Kerkük yetkilisi Saman Reşid, Kerkük’ün 3 seçim bölgesine ayrıldığını, KDP adaylarının da 1’inci ve 2’nci bölgelerde seçime katıldığını belirtti.

Kerkük’te seçim kampanyasına başladıklarını kaydeden Reşid, Kerkük’te ofisler açtıklarını ve seçim komisyonu çerçevesinde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

16 Ekim 2017’den sonra Kerkük’te olağanüstü durumun oluştuğunu ve kentte askeri yönetimin kurulduğunu bildiren Reşid, kentte farklı askeri güçlerin olduğunu ve Kerkük’teki KDP ana karargahının işgal edilmesine rağmen çalışmalarını ofislerde sürdürdüklerini dile getirdi.

KDP olarak Kerkük’teki çalışmalarını sürdürdüklerini ve adaylarının kazanmaları için çalıştıklarını vurgulayan Reşid, parlamenterler yoluyla Irak Parlamentosu’nun yeni döneminde Kerkük’teki durumun normalleşmesi ve kentin sorunlarının çözülmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Reşid, KDP adaylarının Kerkük’te olduklarını ve kentteki kampanya çalışmalarına katıldıklarını dile bildirdi.

Irak erken genel seçimlerinin önümüzdeki 10 Ekim’de yapılması planlanıyor.

 

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