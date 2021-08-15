Politika

Irak: 7 tehlikeli DAİŞ’li yakalandı

Irak istihbaratının, Ninova vilayetinde 7 tehlikeli DAİŞ’li teröristi yakaladığı duyuruldu.
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Irak Irak DAİŞ

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Hücresi’nden yapılan açıklamaya göre, istihbarat ve İçişleri Bakanlığı’nda bağlı araştırma ekibinin çalışmaları sonucu tehlikeli oldukları belirtilen 7 üst düzey DAİŞ’linin yakalandığı bildirildi.

Operasyon sonucu yakalanan DAİŞ’lilerin tutuklandığı kaydedildi.

DAİŞ’lilerin ifadelerinde örgüt için çalıştıklarını itiraf ettikleri ve 6’sının “Ebu Enes, Ebu Sufyan, Ebu Zine, Ebu Seyf, Ebu Fehd ve Ebu Mucahid” kod adlarını kullandıkları belirtildi.

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