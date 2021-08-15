Politika

NATO: Kabil’deki diplomatik varlığımızı sürdürüyoruz

NATO, Kabil'deki son durumla ilgili, "Kabil'deki diplomatik varlığımızı sürdürüyoruz. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir" açıklamasında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e ulaşmasının ardından NATO'dan açıklama geldi.

Açıklamada, Afganistan'daki karışıklığa siyasi bir çözüm bulmanın her zamankinden daha acil olduğu kaydedildi.

AFP'ye konuşan NATO yetkilisi, "Afganistan'ı dünyayla bağlantılı tutmak için Kabil havaalanındaki operasyonların sürdürülmesine yardımcı oluyoruz'' ifadesini kullandı.

Yetkili ayrıca, "Kabil'deki diplomatik varlığımızı da sürdürüyoruz. Personelimizin güvenliği her şeyden önemlidir ve gerektiği şekilde ayarlama yapmaya devam ediyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de iki gün önce yaptığı açıklamada, Afganistan'daki durumdan derin endişe duyulduğunu belirterek Taliban'ın saldırıları neticesinde ülkeyi ele geçirmesi halinde tanınmayacağını söylemişti.

Afganistan'da Taliban, ülkenin tüm büyük kentlerinde kontrolü hızla ele geçirdikten sonra Kabil vilayetine de fazla bir direnişle karşılaşmadan girdi.

Taliban, mensuplarına başkent Kabil'de şiddete başvurmamaları yönünde talimat verdiğini açıkladı.

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