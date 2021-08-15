Sağlık

ABD’nin gönderdiği 500 bin doz aşı Irak’a ulaştı

ABD hükümetinin Irak’a Covid-19 salgınıyla küresel mücadele kapsamında gönderdiği 500 bin doz aşının Bağdat’ta ulaştığı bildirildi.
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Irak ABD Irak Covid-19 aşıları

ERBİL (K24)

ABD’nin Erbil Konsolosluğu'nun Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ABD hükümetinin Irak’a gönderdiği 500 bin doz Covid-19 aşısının Bağdat’a ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Bağdat yetkililerinin Covid-19 aşıların teslim aldığı ve ABD’nin Bağdat Büyükelçisi ile UNICEF temsilcinin de hazır bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada Covid-19 aşılarının ABD ve Irak arasındaki stratejik görüşmeler kapsamında gönderildiği vurgulandı.

Irak Sağlık Bakanlığı, gönderilen Covid-19 aşılarının bir kısmının Kürdistan Bölgesi’ne gönderecek.

Geçen hafta ABD hükümeti, 110 milyondan fazla Covid-19 aşısını dünyanın farklı ülkelerine göndereceğini açıklamıştı.

COVAX'a bağışlanan 2 milyar dolara ek olarak, ABD hükümeti, Afrika Birliği'ne ve 92 orta ve düşük gelirli ülkeye dağıtılması için 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı bağışlayacağını duyurmuştu.

 

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