Taliban Kabil’e girdi: Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

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Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, başkent Kabil'e girdi.

Taliban mensuplarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiği belirtiliyor.

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu ifade edildi. Kentte yaşayanlar Taliban'ın almak üzere olduğu Kabil'den kaçmaya çalışıyor.

Kentin çeşitli bölgelerinden çatışma sesleri geldiği iddia edildi.

Reuters'a konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiğini söyledi.

TALİBAN: GÜÇ KULLANMAYACAĞIZ

Taliban sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.

Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Bunun üzerine Taliban güçlerinin her yönden başkente girmeye başladığını duyuyan Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağı duyuruldu.

BM'DEN ÇAĞRI

Birleşmiş Milletler de (BM) Afganistan'da sivillerin ve BM ile diğer yardım kuruluşları çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için Taliban'a çağrıda bulundu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, ülkedeki durumu yakından takip ettiklerini bildirdi. Laerke, "Güvenlik konusunda, BM ve BM dışı insani yardım çalışanları da dahil sivilleri korumak için Taliban ve çatışan tüm tarafların uluslararası yasalara göre yükümlülükleri olduğunu hatırlatıyoruz" dedi.