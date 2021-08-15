ABD: Taliban birliklerimize saldırırsa hızlı ve güçlü bir karşılık görür

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, CNN kanalında ABD'nin Afganistan'dan tahliye sürecini ve Taliban'ın ilerleyişini değerlendirdi.

Blinken, Afganistan'dan ayrılma kararının doğru olduğunu, daha önce İngilizlerin ve Rusların da uzun süre bu ülkede kalıp sonra ayrıldığını, mevcut durumda ABD'nin de ayrılmasının kendi çıkarına uygun olduğunu ifade etti.

"Beğenin ya da beğenmeyin 1 Mayıs'ta çıkacağımıza ilişkin bir anlaşma var. Biz çekilme işlemini başlattık mı, başlattık. Afganistan'da 5-10 yıl daha kalmak bizim ulusal çıkarımıza değil" değerlendirmesini yapan Blinken, kararlarından pişman olmadıklarını yineledi.

Taliban'ın hızlı ilerleyişi ve Kabil'i kuşatması konusundaki görüşü sorulan Blinken, "Açıkçası (Afgan) güvenlik güçlerinin ülkeyi savunamadığını gördük ve bu beklediğimizden daha hızlı oldu" dedi.

Taliban'dan herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyleyen Blinken, "Taliban'a, eğer askeri personelimize ve (tahliye) operasyonumuza müdahale ederlerse hızlı ve kararlı bir şekilde karşılık vereceğimizi söyledik" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden dünkü açıklamasında, Kabil Büyükelçiliğindeki personelin tahliyesi için gönderilen asker sayısını 5 bine çıkardığını duyurmuştu.

TALİBAN KABİL'E GİRDİ

Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, başkent Kabil'e girdi.

Taliban mensuplarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiği belirtiliyor.

Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu ifade edildi. Kentte yaşayanlar Taliban'ın almak üzere olduğu Kabil'den kaçmaya çalışıyor.

Kentin çeşitli bölgelerinden çatışma sesleri geldiği iddia edildi.

Reuters'a konuşan Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gittiğini söyledi.