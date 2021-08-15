Taliban: Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdik

HABER MERKEZİ

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban'ın başkent Kabil'e girmeye başlamasının ardından, kentte güç kullanmayacağını ve halkın zarar görmeyeceğini duyurmuştu.

Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığını duyan halk başkenti terk etmeye başlarken, Taliban başkentte bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı.

Ayrıca gün içerisinde Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeden ayrıldığı bildirilmişti.

Afganistan hükümetinden ise konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Kabil çevresinde ara sıra silah sesleri duyulduğu bildirilirken, önemli bir çatışmanın yaşanmadığı aktarıldı.

Öte yandan Afganistan İçişleri Bakanlığı, başkent Kabil’de akşam saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Taliban, Afganistan hükümetinin barışçıl bir şekilde teslim olmasını beklediğini aktardı.

KABİL HAVAALANI'NA ATEŞ AÇILDIĞI İDDİASI

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan güvenlik uyarısında, “Kabil'deki güvenlik durumu, havalimanı da dahil olmak üzere hızla değişiyor. Havaalanının ateş açıldığına dair haberler var, bu nedenle ABD vatandaşlarına oldukları yerlere sığınmaları talimatını veriyoruz” denildi

AFGANİSTAN'DA GEÇİŞ HÜKÜMETİ OLMAYACAĞI İDDİASI

Eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin Taliban liderliğindeki geçiş hükümetine başkanlık edeceği açıklanmıştı. Taliban'dan iki yetkili ise Afganistan'da geçiş hükümeti olmayacağını ve tam bir yetki devrinin beklendiğini öne sürdü.