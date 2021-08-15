Erbil Asayişi: HDK’li siyasetçinin katil zanlısı İran’a kaçtı

ERBİL (K24)

Erbil Asayiş Genel Müdürlüğü, Doğu Kürdistan partilerinden Kürdistan Demokrat Partisi’nin (HDK) Merkez Komite Üyesi Musa Babaxani’nin katledilmesiyle ilgili bir açıklama yayınladı.

Musa Babaxani’ye yönelik terör saldırısının 7 Ağustos’ta gerçekleştirildiği hatırlatılan açıklamada, “Baş şüphelinin ‘Saman İlami’ olarak bilinen Sermed Dawud Ebd Ali adlı kişi olduğu tespit edilmiştir” denildi.

“Baş şüpheli konumundaki Sermed Dawud Ebd Ali’nin İran’a kaçtığı saptanmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Katil zanlısının yakalanma emri çıkarılmıştır. Yakalanması için gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Her zaman olduğu gibi, Erbil halkının canını ve malını korumaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunuldu.

HDK, partinin Merkez Komite Üyesi Musa Babaxani’nin İran güçlerince kaçırılıp öldürüldüğünü açıklamıştı.

HDK tarafından yapılan açıklamada “HDK Merkez Komite Üyesi Musa Babaxani, Erbil’de İranlı teröristlerce öldürüldü” ifadelerine yer verilmişti.

Musa Babaxani’nin Erbil’de 6 Ağustos günü kaçırıldığı belirtilen açıklamada, “İran’a bağlı 2 terörist tarafından kaçırılan Musa Babaxani’nin cesedi bugün (7 Ağustos) Erbil’deki Gula Suleymani otelinin bir odasında bulundu” denilmişti.

Açıklamada Musa Babaxani’ye ağır işkenceler yapıldığı belirtilmişti.