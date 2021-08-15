Tottenham son şampiyonu devirdi
HABER MERKEZİ
Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Tottenham, sahasında son şampiyon Manchester City'yi konuk etti.
İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta Tottenham'a 1-0'lık galibiyeti getiren golü 55’inci dakikada Güney Koreli yıldız Heung-Min Son attı.
Böylece Tottenham, son şampiyon Manchester City galibiyetiyle yeni sezona 3 puanla giriş yapmış oldu.
Tottenham, ligin ikinci haftasında Wolves deplasmanına gidecek. Man City ise evinde Norwich City'yi konuk edecek.