Spor

Tottenham son şampiyonu devirdi

Premier Lig'in ilk haftasında Tottenham, sahasında son şampiyon Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
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avrupa Tottenham Manchester City Premier Lig

HABER MERKEZİ

Premier Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Tottenham, sahasında son şampiyon Manchester City'yi konuk etti.

İlk yarısı 0-0'la geçilen maçta Tottenham'a 1-0'lık galibiyeti getiren golü 55’inci dakikada Güney Koreli yıldız Heung-Min Son attı.

Böylece Tottenham, son şampiyon Manchester City galibiyetiyle yeni sezona 3 puanla giriş yapmış oldu.

Tottenham, ligin ikinci haftasında Wolves deplasmanına gidecek. Man City ise evinde Norwich City'yi konuk edecek. 

 

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