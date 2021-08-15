Başkan Barzani’nin Ofisi: Bu kutlu anma Kürdistan Bölgesi’nin birliğine vesile olsun

ERBİL (K24)

Başkan Barzani’nin Ofisi, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) kuruluş yıldönümü ve Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

KDP’nin kuruluş yıldönümü ve Başkan Mesud Barzani’nin doğum gününün kutlandığı mesajda şu ifadelere yer verildi:

“KDP’nin kuruluş yıldönümü ve Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü vesilesiyle; Başkan Mesud Barzani, KDP’nin tüm kadro, üye ve taraftarları, Kürdistan halkı, başı dik şehit aileleri, kahraman Peşmergeler, tüm güvenlik güçleri ile Kürdistan’ın tüm sınıf ve taraflarını en sıcak duygularımızla kutluyoruz.

Bu büyük anmanın; Kürdistan Bölgesi’ne daha fazla güzellik getirmesine ve tüm siyasi taraflar arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını diliyoruz.”