Ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı’ndan açıklama

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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada kan dökülmesini önlemek için ülkeyi terk ettiğini belirtti.

“Taliban beni uzaklaştırmayı başardı” diyen Eşref Gani, şunları kaydett:

“Tüm Kabil'e ve Kabil halkına saldırmak için buradalar. Kan dökülmesini önlemek için en iyisinin ayrılmak olduğunu düşündüm.

Gani, açıklamasında mevcut konumuyla ilgili bir bilgilendirme yapmadı.

Taliban, ülkedeki tüm sınır kapılarını ele geçirirken, başkent Kabil’e giriş yaptı.

Taliban yönetimi Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü ele aldıklarını etti. Yaşanan son gelişmeye göre Kabil’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan’ın başkenti Kabil’in tüm bölgelerini kontrol ettiklerini belirtti.

Ariana News’ın aktardığına göre, Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil’in genelindeki durumun hareketin kontrolü altında olduğunu açıkladı.

Mücahid, yakında gece devriyelerinin başlayacağını söyledi.

ABD personelinin ülkeden tahliyesi ise sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Taliban'ı ABD personeline müdahale etmesi durumunda 'hızlı ve kararlı bir yanıt' konusunda uyardık" açıklamasında bulundu.