Messi’siz Barcelona 3 puanı 4 golle aldı

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Barcelona, sezona 4-2 Real Sociedad galibiyetiyle başladı.

Lionel Messi'nin ayrılığıyla sarsıntılı günler geçiren Bordo Mavililer'de, taraftarlar 10 dakikada efsanesini andı.

Tribünlerin yüzde 50'sini dolduran taraftarlar, Messi'nin 10 numarasına göndermede bulunarak 10’uncu dakikada uzun süre Messi tezahüratları yaptı.

Maça iyi başlayan Barcelona, 19’uncu dakikada Gerard Pique'nin golüyle 1-0 öne geçti. 45+2'de Martin Braithwaite, takımını 2-0 öne geçirdi.

Braithwaite, 59'da bir kez daha sahneye çıkarken takımını iyice rahatlattı: 3-0.

Julen Lobete Cienfuegos, 82’nci dakikada konuk ekibin ilk sayısını attı. Üç dakika sonra Mikel Oyarzabal, Real Sociedad'ı iyice umutlandırdı, 3-2. Ancak maçın yıldızı Martin Braithwaite, 90+1'de Sergi Roberto'nun golününün asistini yaptı ve Barcelona sahadan 4-2 galip ayrıldı.