Başbakan: KDP, Kürdistan halkının ulusal hak talepleri doğrultusunda kuruldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 75’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, “KDP’nin, ulusal ruhumuzun babası Ölümsüz Mustafa Barzani öncülüğünde toplumsal bir hareket olarak kurulması, umudun büyümesi, bir ulusun ümidi, tarihi büyük bir dönüşüm ve Kürdistan halkının meşru ulusal haklarının korunması talebi doğrultusunda bir yanıttı” ifadelerini kullandı.

Başbakan’ın mesajı şöyle:

“Kürdistan Demokrat Partisi’nin 75’inci kuruluş yıldönümü ve ulusal lideri Sayın Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü vesilesiyle Sayın Başkan Barzani’yi, Kürdistan Demokrat Partisi’nin tüm üye ve taraftarlarını, onurlu şehit ve Enfal ailelerini, kahraman Peşmergeleri ve tüm vatansever ve mücadeleci Kürdistanlıları en içten duygularla kutluyorum.

KDP’nin tarihi, bedel, mücadele, topraktan ve Kürdistan halkından kopmama ve her türlü baskı altında Kürdistani meselelerde taviz vermemenin tarihidir.

KDP bugün Kürdistan, Irak ve bölgenin en büyük partisidir. Her zaman tabanı, ulusal sloganı ve vatanına karşı dürüst olmuş, kaynağını Sayın Başkan Barzani’nin hakimiyetle dolu geçmişinden alan bilgece bir siyasete sahip olmuştur.

KDP’nin 75’inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünde, KDP’nin mesaj, çalışma programı ve ulusal hedefleri her zamankinden güçlü ve susamışlıkla mücadeleye devam edilmektedir. Ulusal kazanımlarımız ve Kürdistan Bölgesi’nin siyasi süreci ve demokrasisini korumakla ortaya çıkan büyük gurur da bu yolda birçok bedel veren KDP’nin payına düşmektedir.

Şüphesiz KDP’nin mücadele ve çalışma kervanı, Kürdistan halkının özgürlük hareketinin öncülüğüyle, Kürdistani taraflarla çalışma ve işbirliği içinde, anayasal hak ve ulusal meseleler ve birlikte yaşam kültürünün daha da geliştirilmesi ile barışçıl ve bir Kürdistan’ın kurulması yolunda devam etmektedir. KDP her geçen gün daha fazla Kürdistan halkının güvenini kazanmakta ve direnç gösteren Kürdistan halkına hizmet için daha fazla çaba göstermektedir.

16 Ağustos’un yıldönümünde, KDP’nin kurucusu ve ulusumuzun babası Ölümsüz Mustafa Barzani ve daimi lider Şehit İdris Barzani ile tüm Kürdistan şehitlerinin mücadelesini saygı ve minnetle anıyoruz.”