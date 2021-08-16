Ekonomi

Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

Dolar, haftanın ilk iş gününe 8,50, euro ise 10,03 lira bandının üzerinde başladı.
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türkiye dolar euro TL kur

HABER MERKEZİ

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,5137 lira, satış fiyatı 8,5240 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 10,0351 lira alış fiyatı, 10,0537 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Geçen pazartesi 8.66'ya kadar yükselen dolar/TL cuma 8.52'ye gerilemişti.

Dünya bir yandan Delta varyantıyla beraber yeniden tırmanışa geçen yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarını takip ederken, diğer yandan Afganistan'da yaşanan güç değişimine odaklanmış durumda.

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