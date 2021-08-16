Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
HABER MERKEZİ
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,5137 lira, satış fiyatı 8,5240 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 10,0351 lira alış fiyatı, 10,0537 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Geçen pazartesi 8.66'ya kadar yükselen dolar/TL cuma 8.52'ye gerilemişti.
Dünya bir yandan Delta varyantıyla beraber yeniden tırmanışa geçen yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarını takip ederken, diğer yandan Afganistan'da yaşanan güç değişimine odaklanmış durumda.