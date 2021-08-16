Neçirvan Barzani: KDP özgürlük hareketinin öncüsüdür

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, partinin 75’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Neçirvan Barzani, KDP’nin 75’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle şehit aileleri, Başkan Mesud Barzani ile partinin tüm kadrolarını kutladı.

“KDP, Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinin canlı ve toplumsal bir öncüsüdür” diyen Neçirvan Barzani, “Bugün, açık ve kapalı geçen çok farklı çalışma evreleri ardından KDP yine Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinin öncüsü konumundadır. Bu vesileyle, KDP’nin önderi ve kurucusu Ölümsüz Barzani (Mele Mustafa Barzani) ve arkadaşlarının ruhlarını saygı ve hürmetle selamlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KDP, diğer Kürdistanlı taraflarla beraber; Kürdistan Bölgesi’nin konumunun, kazanımların, federal ve anayasal hakların koruyucusudur” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, birlik ve beraberliğin Kürdistan halkının daha iyi bir geleceğe sahip olmasındaki önemine vurgu yaptı.

KDP’nin çok zengin bir geçmiş ve önemli bir tecrübeye sahip olduğunu belirten Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde barışçıl birlikte yaşam kültürünün gelişmişliğine dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki farklı fikir ve siyasi düşüncelerin bir zenginlik olduğunun altını çizen Neçirvan Barzani, bunun gelişmenin, birlik ve beraberliğin önünde bir engel olmadığını kaydetti.