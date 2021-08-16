Başkan Barzani: KDP’nin mücadelesi, Kürdistan halkının yılmazlığının önemli bir faktörüdür

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 75’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Mesud Barzani, KDP’nin Kürdistan halkının mücadele tarihindeki iniş çıkışlarda, kazanımların elde edilmesindeki başat katılım gösterdiğini ve en zorlu zamanlarda bile sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

KDP kadroları, üyeleri, taraftarları ile şehit yakınları, Peşmergeler ve tüm Kürdistan halkını kutlayan Başkan Barzani, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“KDP’nin 16 Ağustos 1946’da kuruluşu, o dönem Kürdistan düşmanları ve işgalcileri tüm imkan ve güçleriyle Kürt milletinin devrim ve başkaldırılarını yok etmeye çabalarken, Kürt milletinin direnişinin devamı için tarihsel bir zorunluluktu. KDP kuruluşundan bugüne kadar, Kürdistan halkının demokratik ve ulusal amaçlarının gerçekleştirilmesi ve aynı zamanda tüm dönemlerde Kürdistan’ın vatansever ve mücadeleci güçleriyle omuz omuza Kürdistan halkının hak ve kimliğini savunmak için bir yöntem olmuştur.

KDP’nin mücadelesi, Kürdistan halkının mücadele tarihi ve yılmaz duruşunda önemli bir faktördür. İniş çıkışlı zamanlarda KDP her zaman zafer ve kazanımların elde edilmesinde başat katılım göstermiş, en zorlu dönemlerde her zaman kendini sorumluluk sahibi görmüştür. Tüm dönemlerde KDP, Kürdistan halkının elinde, hak ve kazanımlarının garanti altına alınması, çoğulculuğun, kardeşlik ve birlikteliğin derinleştirilmesi bir yöntem olmuş, öncü rolünü Kürdistan siyasal yaşamının tüm alanlarında korumuştur.

Kürdistan Demokrat Partisi’nin kuruluşu, Kürdistan’ın diğer parçaları için de umut ve başkaldırı kaynağı olmuştur. KDP’nin doğuşu ümitsizliği ortadan kaldırmada direniş ve teslimiyete karşı yeni bir başlangıç olmuştur. Kürdistan Demokrat Partisi’nin hiçbir ideolojik dar kalıba koymaması, şovenizm ve radikalizme dayandırmaması, tüm Kürdistan ulusal ve dini bileşenleri için bir şemsiye altında toplanmasını sağlamıştır ki bu kendi başına, Kürdistan’da siyasal düşüncenin gelişmesinde emsalsiz ve çağdaş bir kazanımdır. KDP her zaman barış mesajı vermiş, Kürtler ve Kürdistan’ı savunmak için de her zaman hazır olmuştur.

Bu dönemde Kürdistan’ın huzur ve güvenliği, tüm bileşenler ve siyasi taraflar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik ile Kürdistan Bölgesi kurumlarının güçlendirilmesi KDP’nin temel siyasetidir. Ayrıca KDP, Kürdistan halkının meşru davasının barış ve anlayış içinde inkar diline son ve dayatmaya son verilerek çözülmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Irak’ın durumuyla ilgili de maalesef, terör ve istikrarsızlığa yol açan sebepler halen olduğu gibi duruyor. Bu açıdan bize göre Irak’ta yapılacak seçimler, siyasi sürecin yenilenmesi, değişim ve istikrara ulaşmak için vatandaşların iradesinin yansıması açısından önemli bir kapı aralayabilir.

Bu kutlu anma vesilesiyle tüm partiler tarihin ve partilerin verdiği bedellerin büyüklüğü düzeyinde olmalı ve KDP’nin bir dava sahibi olduğunu, Barzani yolunda olduğunu ve Kürdistan’ın kurtuluşu ve hizmetinde olduğunu unutmamalı. Tehditlere her zamankinden daha güçlü karşı koymalı, imkanları da Kürdistan’ın güçlenmesi için kullanmalıyız. Kürdistan’ın imarı, birlik ve beraberliği ile huzuru olan görevimizi de en iyi şekilde yerine getirmeliyiz.”