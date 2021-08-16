Politika

Mardin, Şırnak ve Batmanda operasyon: 60 gözaltı

Mardin, Şırnak ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda 60 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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kürdistan Mardin operasyon Şırnak Batman

HABER MERKEZİ

Mardin, Şırnak ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 60 kişinin gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla PKK ile bağlantıları olduğu iddia edilenlere yönelik operasyon yapıldı. 

Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP'lilerin de olduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta da operasyon vardı. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Batman'da da  kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan baskında, aralarında HDP'li yöneticilerin olduğu 9 kişi gözaltına alındı. (Kaynak: Ajanslar)

 

 

 

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