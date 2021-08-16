Mardin, Şırnak ve Batmanda operasyon: 60 gözaltı

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Mardin, Şırnak ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda aralarında HDP'li isimlerin de olduğu 60 kişinin gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla PKK ile bağlantıları olduğu iddia edilenlere yönelik operasyon yapıldı.

Mardin merkez, Nusaybin, Derik ve Savur ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonda aralarında HDP'lilerin de olduğu 31 kişi gözaltına alındı.

Şırnak'ta da operasyon vardı. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Batman'da da kent merkezi ve ilçelerdeki bazı adreslere eş zamanlı yapılan baskında, aralarında HDP'li yöneticilerin olduğu 9 kişi gözaltına alındı. (Kaynak: Ajanslar)