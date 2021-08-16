MSB açıkladı: 3 asker hayatını kaybetti
HABER MERKEZİ
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden “Pençe-Yıldırım Harekatı”nda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Bakanlık, dün bölgede PKK’liler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini bildirdi.
Hastaneye sevk edilen askerlerin tedavileri sürüyor.
Dün de “Pençe-Şimşek Harekatı”nın sürdürüldüğü bölgede yaşanan çatışmada bir asker ağır yaralanmış, ardından hayatını kaybetmişti.