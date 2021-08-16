Politika

MSB açıkladı: 3 asker hayatını kaybetti

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, PKK’ye yönelik süren operasyonda patlama sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
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türkiye PKK MSB operasyon

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi sınırlarında devam eden “Pençe-Yıldırım Harekatı”nda 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, dün bölgede PKK’liler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettiğini bildirdi.

Hastaneye sevk edilen askerlerin tedavileri sürüyor.

Dün de “Pençe-Şimşek Harekatı”nın sürdürüldüğü bölgede yaşanan çatışmada bir asker ağır yaralanmış, ardından hayatını kaybetmişti.

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