Kürdistan Parlamentosu Başkanı’ndan KDP’ye kutlama

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) 75’inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Başkan Mesud Barzani ve KDP Politbüro ve Başkanlık Meclisi’ne hitaben bir mesaj yayımladı.

“Partinin 75’inci kuruluş yıldönümü vesilesiyle size ve KDP’nin tüm kadro v taraftarlarını içten duygularımla kutluyorum” diyen Rewaz Fayeq, “Kürdistan halkının tüm ulusal amaç ve taleplerine ulaşma hedefinde size siyasi çalışmalarınızda ve mücadelenizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin her açıdan hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Kürdistan Parlamentosu Başkanı, şunları kaydetti:

“Siyasi anlaşmazlıklar, parti çıkarları ve iç çekişmeleri bir kenara bırakmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Ancak milletimizin yüksek çıkarlarını esas alan, ulusal birlik ve beraberliği esas alan karşılıklı anlayışla Kürdistan Bölgesi’nin anayasal statüsü koruyabilir ve her düzeyde Kürdistan halkının hak taleplerini yerine getirebiliriz.”