Kripto para piyasasının toplam değeri yeniden 2 trilyon doları aştı

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Coinmarketcap'a göre, tüm kripto para birimlerinin toplam değeri cumartesi günü 2.02 trilyon dolara ulaşarak dünya ekonomisindeki yerinin kalıcı olduğu sinyalini verdi.

Pazar günü hafifçe 1,96 trilyon dolara düşene kadar bu seviyenin etrafında gezinen kripto piyasasında Bitcoin'in tek başında piyasa değeri 863 milyar dolar oldu ve onu 370 milyar dolarla ether takip etti.

Temmuz ayında 30 bin doların altında olan Bitcoin'in pazar günü yaklaşık 46 bin dolardan işlem görmesiyle yeniden hayat buldu.

Analistler, kripto varlıkların neden ve nasıl yeniden toparlanma trendine girdiğini anlamakta zorlanırken bazı uzmanlar, Elon Musk'ın kripto para yorumlarının ve adımlarının ciddi katalizör görevi gördüğünü düşünüyor.

Örneğin temmuz ayında bir Bitcoin konferansında Tesla'nın daha çevre dostu olduğunda tekrar Bitcoin'i ödeme olarak kabul edeceğini söylemesinin bunda rolü olduğuna inanılıyor.

KURUMLAR DAHA FAZLA DENETİM TALEP EDİYOR

Bahar aylarındaki fiyat düşüşlerine rağmen kurumlar da kripto piyasası ile ilgilenmeye devam ediyor.

Insider, Temmuz ayında JPMorgan'ın finansal danışmanlarına tüm varlık yönetimi müşterilerinin kripto para birimi fonlarına erişmesini sağlamak için yeşil ışık yaktığını açıkladı.

Kripto para birimleri, artan düzenleyici baskılarına rağmen yükselişini sürdürüyor. Dünyanın dört bir yanındaki kanun koyucular da başta kripto türev borsaları konusunda endişe duymaya devam ediyor.

Son olarak ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto üzerinde daha fazla gözetim istediğinin sinyalini verdi.