Politika

Küresel Barış Zirvesi’nde Kürt ulusal marşı okundu

Kürdistan Bölgesi temsilcilerinin de katılımıyla İstanbul’da düzenlenen Küresel Barış Zirvesi’nde Kürt ulusal marşı Ey Reqîb okundu.
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Azad ALTUN / İSTANBUL (K24)

35’i video konferans yoluyla olmak üzere toplamda 85 ülkenin temsilcisinin katılımıyla İstanbul’da Küresel Barış Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvenin son gününde Kürt ulusal marşı Ey Reqîb okundu, Kürdistan şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu.

Amacı dünya gençlerinin barış, özgürlük, birlikte yaşam, sağlık, eğitim ve insan hakları gibi sorunlarının çözümü olan zirve Birleşmiş Milletler çatısı altında faaliyetlerini sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi’nin Erbil ve Duhok kentlerinden gençler de zirvede yerini aldı. Duhok’tan gelen Faris Mahmud, “Dünya devletlerine, Kürt gençlerinin ve onların hayatlarının olduğunu göstermek istedik. Kürt gençleri de sorunlarını barış ve diyalog yoluyla çözmek istiyor” diye konuştu.

K24’e konuşan Faris Mahmud, “Bizler de Kürdistanlı gençler olarak Duhok ve Erbil’den zirveye katılıyoruz. Bu zirvede amaç Kürt gençleri olarak bizim de bir yaşamımız olduğunu dünyaya göstermek. Kendimize güveniyoruz. Diğer dünya devletlerine, sorunlarımızı diyalog yoluyla iletmek istiyoruz. Ayrıca Kürdistan Bölgesi Hükümeti’yle işbirliği içinde Kürdistan Bölgesi gençlerinin sorunlarına çözüm bulmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençler zirveye Kürt ulusal kıyafetleri ve Kürdistan bayrağıyla katıldı. Zirvede; “barış eğitimi, küresel vatandaşlık, Covid-19 sonrası toplumsal hoşgörü, toplumsal değişimde öncü gençler, gençlerin siyasete katılımı ve eşitsizliklerin çözümü” gibi konularla ilgili konuşmalar yapıldı.

Erbil’den gelen Canfilar Diri K24’ye yaptığı açıklamada, “Bir genç olarak diğer ülkelere, Kürdistan’da kadınlar olarak hangi haklarımızın olduğundan ve coronavirüs salgınıyla ilgili durumdan söz ettim. Bugün biz de Kürt ulusal kıyafetleri ve Kürdistan bayrağıyla İstanbul’daki zirveye katıldık. Bu bizim için gurur verici” dedi.

Zirveye fiilen katılan 50 ülkenin temsilcileri Kürdistan şehitleri için saygı duruşunda bulundu, Kürt ulusal marşı Ey Reqîb okundu. Saygı duruşundan sonra Kürtçe şarkılar eşliğinde danslar edildi.

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