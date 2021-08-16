Politika

Türk savaş uçakları Şengal’de PKK aracını vurdu

Türk savaş uçaklarının Şengal’deki Eski Çarşı’da PKK’ye ait bir aracı hedef aldığı saldırıda 3 PKK’li hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
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kürdistan PKK Şengal tsk

ERBİL (K24)

K24’ün Şengal’deki bir güvenlik yetkilisinden edindiği bilgiye göre, bugün saat 12.30 sıralarında Türkiye’ye ait bir savaş uçağı Şengal’deki Eski Çarşı’da bir aracı vurdu. Saldırıda 3 PKK’li hayatını kaybetti.

Yetkili, araçta 5 kişinin bulunduğunu ve diğer 2 kişinin de ağır yaralandığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre vurulan araçta hayatını kaybeden kişilerden biri PKK’ye bağlı YBŞ grubunun komutanlarından Said Hasan.

Hayatını kaybedenlerin naaşı Musul Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken, yaralılar Şengal Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin bugün Şengal’i ziyaret etmesi bekleniyordu.

Said Hasan
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