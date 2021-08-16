Politika

Biden, Afganistan konusunda açıklama yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağını duyurdu.
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ABD Joe Biden ABD Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan olaylara seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki son duruma ilişkin bugün Beyaz Saray'da bir açıklama yapacağını duyurdu.

ABD Başkanı Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan konusunda yerel saatle 15.45'te halka sesleneceğini belirtti.

Biden'ın Kabil'deki son gelişmeleri ve ABD'nin tahliye operasyonunu değerlendirmesi bekleniyor.

Hafta sonu tatili için gittiği Camp David'den bugün Beyaz Saray'a dönecek olan Biden, Afganistan'daki süreci iyi yönetememekle eleştiriliyordu.

Biden, temmuzda yaptığı bir açıklamada, Taliban'ın ülkeyi kontrolü altına alamayacağını iddia etmişti.

 

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