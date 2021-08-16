Politika

Rusya: Afganistan genelinde durum istikrara kavuşuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu.
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dünya Rusya Afganistan Kabil Taliban

HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın genelindeki durumun istikrara kavuştuğunu savundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'da Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından oluşan durumun takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Elimizdeki bilgiye göre, başkent Kabil ve Afganistan’ın genelindeki durum istikrara kavuşuyor. Taliban, kamu düzenini sağlamaya başladı ve yerli vatandaşların ve yabancı diplomatik misyon temsilciliklerinin güvenliğini garanti ettiğini teyit etti. Afganistan'daki tüm tarafları, şiddetten kaçınmaya ve durumun barış yoluyla çözülmesine destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın Kabil Büyükelçiliğinin çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, Afganistan'daki yeni iktidar temsilcileriyle temasların başlatıldığı kaydedildi.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

 

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