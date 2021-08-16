Blinken ve Lavrov’dan Afganistan görüşmesi

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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ve Blinken'in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kaçmasının ardından ülkedeki durumu, mevcut hükümetin çöküşünü ve gerçekleşen fiili rejim değişikliğini ele aldığı bildirildi.

Blinken'in Kabil’deki ABD Büyükelçiliği personelinin tahliyesi ve ortaya çıkan durumdan kaynaklanan acil insani meselelerin çözümü bağlamında ABD yönetimince alınan önlemler hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lavrov da Rusya’nın duruma ilişkin değerlendirmesi ve Rusya’nın Afganistan Büyükelçiliğinin ülkedeki tüm ana siyasi güçlerin temsilcileriyle istikrar ve düzenin sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla yaptığı temaslar hakkında mevkidaşını bilgilendirdi."

Açıklamada, her iki bakanın yeni koşullarda kapsayıcı bir Afganlar arası diyaloğu başlatmak için ön koşulların yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla Çin, Pakistan ve diğer ilgili ülkeler ile Birleşmiş Milletler’in (BM) temsilcilerinin katılımıyla istişarelere devam etme konusunda anlaştığı aktarıldı.

BLINKEN İLE ÇİNLİ MEVKİDAŞI YI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Antony Blinken ile Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin Afganistan'daki son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Yi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, iki bakan, Afganistan'daki son durumu, ülkedeki güvenlikle ilgili gelişmeleri ve iki ülke vatandaşlarının güvenliğinin sağlanmasına ilişkin konuları ele aldı.

TALİBAN’IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.