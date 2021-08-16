Kazimi’den Şengal Anlaşmasının uygulanmasına bağlılık vurgusu

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Ezidi Kürtlere yönelik 2014 yılındaki katliamın yıldönümü dolayısıyla Şengal’in Koço köyünü ziyaret eden Irak Başbakanı Mustafa Kazimi burada yaptığı açıklamada, “Bu kutsal mekan ve Şengal Iraklıların vicdanında her zaman ölümsüz olarak kalacak” dedi.

Geçtiğimiz ekim ayında Erbil ile Bağdat hükümetleri arasında imzalanan Şengal Anlaşmasına değinen Kazimi, hükümetinin anlaşmayı uygulamaya bağlı olduğunu ve bu amaç doğrultusundaki çabalarının devam ettiğini belirtti.

Şengal Anlaşmasının uygulanmasının ilçedeki yeniden imar faaliyetlerinin yeniden başlamasına neden olacağını kaydeden Kazimi, söz konusu ilçeye tekrar sevgi ve birlikte yaşamın döneceğini bildirdi.

Kazimi, bugün beklenmedik bir şekilde Musul’u ziyaret etmesinin ardından Koço köyünü ziyaret etti.

Irak Başbakanı, Musul’da DAİŞ’ten zarar görmüş yerleri gezdi.