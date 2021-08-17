Politika

‘Türkiye, Kabil Havalimanı'nı koruma planından vazgeçti’

Türkiye'nin Afganistan'ın başkentindeki Kabil Havalimanı'nı koruma planından vazgeçtiği belirtildi.
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dünya Kabil Havalimanı Afganistan Türkiye

HABER MERKEZİ

Reuters haber ajansının iki Türk güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, Ankara, Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nı koruma planını durdurdu.

Türkiye, ABD ve müttefiklerinin Afganistan'dan çekilmesinden sonra anılan havalimanında görev üstlenebileceğini duyurmuştu.

Kaynaklar, Ankara'nın "Taliban'ın talep etmesi halinde teknik ve güvenlik desteği sağlamaya hazır olduğunu" söyledi.

Kaynaklardan biri, havaalanındaki "tam kaos" altında "Türk askerlerinin kontrolü ele geçirme süreci otomatik olarak durduruldu" dedi.

İsminin açıklanmamasını isteyen kaynak, "Ancak, Taliban teknik destek isterse, Türkiye havaalanında güvenlik ve teknik destek sağlayabilir" diye konuştu.

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