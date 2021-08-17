KDP-S’den Başkan Barzani ve KDP'ye kutlama: Kürt tarihinde ilham kaynağı

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi - Suriye (KDP-S) Merkez Komitesi, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) 75’inci kuruluş yıldönümü ve Başkan Mesud Barzani'nin doğum günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Mesud Barzani’nin doğum günü ve KDP’nin kuruluş yıldönümünün kutlandığı mesajda, KDP’nin bugün için Kürt tarihinde ilham kaynağı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“KDP’nin tüm kadro, üye ve taraftarlarına en içten tebriklerimizi sunuyoruz. Partinizin çalışmaları, yeni dönemde Kürt halkının tarihinin temel ve önemli bir parçasıdır. Partiyi sağlam temeller üzerine kuran parlayan bir yıldız olan Ölümsüz Barzani (Mele Mustafa Barzani), özgürlük ve bağımsızlık için Peşmerge'nin kahramanca mücadelesiyle Kürdistan'ın hizmetinde çalışmalarını sürdürdü.”

KDP-S mesajının devamında, Kürdistan Demokrat Partisi’yle her zaman koordineli bir şekilde çalışmayı umduğunu belirterek, KDP’nin Suriye ve Rojava halkının en iyi destekçisi olacağına inandıkları ifade edildi.

KDP-S mesajının sonunda, Başkan Barzani'yi, partinin üyelerini, taraftarlarını ve destekçilerini bir kez daha tebrik ederek, Ölümsüz Barzani'nin yolunda ilerlemeye ve özgürlüğe kadar çalışmalarını sürdürecekleri sözünü verdi.