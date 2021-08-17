Taliban genel af ilan etti

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AFP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, Taliban hükümet yetkilileri için 'genel af' ilan etti ve işe geri dönme çağrısı yaptı.

Açıklamada “İşe geri dönün” çağrısı da yapıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada, “Herkes için genel af ilan edildi… Bu yüzden rutin hayatınıza tam bir güvenle başlamalısınız” ifadelerine yer verildi.

Başkent Kabil çevresini kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.