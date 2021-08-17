Yaşam

5 kent için sağanak uyarısı

Erzurum, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'ta öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak etkili olacak.
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kürdistan erzurum Yağmur dolu Ağrı

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve zamanla çok bulutlu olacak.

Öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ın güney kesimleri ile Iğdır'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların Dersim'de 36, Iğdır'da 35, Erzincan'da 32, Ağrı'da 31, Erzurum ve Kars'ta 27, Ardahan'da 25 derece olması bekleniyor.

Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, köprü altında trafiğin aksamasına sebep oldu.
Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, köprü altında trafiğin aksamasına sebep oldu.

ERZURUM, AĞUSTOS AYINDA BEYAZA BÜRÜNDÜ

Öte yandan dün akşam saatlerinde Erzurum'da etkili olan şiddetli dolu, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Suyla dolan bazı köprü altındaki yolların trafiğe kapatıldığı kentte, Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerindeki evleri su bastı.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı.

İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.

Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı.

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