Çavuşoğlu: Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşılıyoruz

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin daveti üzerine gittiği Ürdün'de Afganistan'daki son durum ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Afganistan'da gelişmeler hızlı gerçekleşti. Özellikle son haftalarda ABD'nin çekilmesiyle Taliban ilerledi. Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle Taliban ülkeyi ele geçirdi. Taliban da dahil olmak üzere, tüm taraflarla diyaloğu sürdürüyoruz. ABD ile bu konuda işbirliği yapıyoruz. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz" ifadelerini kullandı.

“Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın huzurunu ve ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“Afganistan'da tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Taliban ile görüşme hazırlıklarını yapıyorlar. Bu tahliyeler devam edecek, Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımız değil diğer ülke vatandaşlarının da tahliyesine yardımcı oluyoruz. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz.”

Konuşmasının bir bölümünde mültecilere de değinen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Hem Türkiye'de hem Ürdün'de çok sayıda Suriyeli mülteci var. Ürdün'de 1.3 milyon civarında, Türkiye'de ise 3.6 milyon civarında Suriyeli var. Bu Suriyeli göçmenlerin artık Suriye'ye dönmesi için, uluslararası toplumla beraber çaba sarf etmeye devam etmemiz lazım. Coronavirüs sebebiyle ortak girişimlerimizde biraz aksama oldu ama önümüzdeki süreçte Suriyeli göçmenlerin gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."