Politika

Peşmerge Güçleri DAİŞ tünelini imha etti

Peşmerge Güçleri, Kifri ile Xurmatu arasında DAİŞ’in kullandığı büyük bir tüneli imha etti.
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kürdistan DAİŞ Xurmatu Kifri tunel

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, dün gece Peşmerge Güçleri’nin Uluslararası Koalisyon'un desteğiyle Kifri ile Xurmatu arasında DAİŞ mensuplarının kullandığı büyük bir tüneli tespit ederek imha ettiğini bildirdi.

Muhabirimiz, Peşmerge Güçleri’nin bölgeye ulaşmasının ardından DAİŞ mensuplarının kaçtığını ve örgüte ait silah ve patlayıcılara el koyduğunu aktardı.

Ayrıca K24’e konuşan bir Peşmerge komutanı, operasyonun başarılı geçtiğini, örgüt mensuplarıyla herhangi bir çatışmanın yaşanmadığını söyledi.

Bu arada Irak güçlerinin Xaneqin sınırına düzenlediği operasyonda DAİŞ ile aralarında çıkan çatışmada bir Haşdi Şabi milisi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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