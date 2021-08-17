Lavrov: ABD güçlerini çekince çöküş yaşandı

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Immanuel Kant Baltık Federal Üniversitesi’nde konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile AB’nin çeşitli meseleler konusunda birlikte çalışması gerektiğini ifade etti.

Lavrov, ABD ve NATO’nun güçlerini çekmesinin ardından Afganistan’da oluşan durumu ‘çöküş’ olarak nitelendirdi.

Lavrov’a göre, bu çöküş durumunda Batı’nın Rusya ile etkileşime girmesi ihtiyacı doğdu.

Lavrov, “Dünyadaki sayısız bölgesel kriz ve çatışmanın çözümüne katkıda bulunmak için ortak çalışma gerekiyor. ABD ve NATO’nun güçlerini alelacele çekmesinin ardından Afganistan’daki durumun çökmesiyle bu bir kez daha çok, çok açık hale geldi” dedi.