BM Temsilcisi: Erbil ile Bağdat Şengal Anlaşması’nı uygulamalı

ERBİL (K24)

K24 haber bültenine katılan Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Şengal’daki durumu, Erbil - Bağdat ilişkilerini ve Irak’ta yapılacak olan erken seçimleri değerlendirdi.

Erbil ve Bağdat hükümetlerinin Şengal Anlaşması’nı uygulaması gerektiğini ifade eden, Plasschaert, şunları söyledi:

“Anlaşmanın uygulanması için Erbil ve Bağdat'ın niyetleri çok önemli. Durumun karmaşık olduğu ve birçok engelin olduğu doğru, ancak Erbil ve Bağdat bunun uygulanmasında ısrarcı olmalı. Bölge halkı bunun bedelini ödüyor. Bu krizler siyasi olarak çözülmelidir. Birleşmiş Milletler'in Irak'ta Şengal Anlaşması’nı uygulama yetkisi yok ama taraflar üzerinde baskı kurabilir ve işbirliği yapabilir."

ERBİL - BAĞDAT İLİŞKİLER

Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkilere değinen Plasschaert, "Artık iki taraf arasında tüm Iraklıların çıkarına olan güçlü ilişkileri var. Her iki tarafla da görüştük ve onlara, sadece bütçe sorununu değil, diğer tüm sorunları bir kerede çözmek için bir mekanizma üzerinde anlaşmaları gerektiğini söyledik. Sayın Mesrur Barzani'nin Bağdat ile bir anlaşmaya varmaya çalışmak istediğini, Sayın Mustafa Kazimi'nin de görüşmeleri desteklediğini ve sorunların çözülmesini istediğini biliyorum. İki taraf da yakın gelecekte tüm sorunları çözmek istiyor" ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi’nin elindeki kazanımlarını koruması gerektiğini ifade eden BM Temsilcisi, “Ben daha önce de Kürdistan Bölgesi’nin kazanımlarını koruması gerektiği, Bölge’nin güçlü olması için partilerin birlik olması ve tüm tarafların birlikte çalışması gerektiğini söyledim. Takım halinde çalışmak Kürdistan halkının çıkarınadır” dedi.

Irak'ta seçimlerin zamanında yapılması için çalıştıklarını da vurgulayan Plasschaert, “Irak zorlu bir süreçten geçiyor. Irak seçimlerinin önündeki en büyük engellerden biri, insanların hükümete ve devlet kurumlarına çok az güven duymasıdır. Ancak seçimler siyasi durumu değiştirmek için önemlidir” ifadelerini kullandı.

PKK’NİN VARLIĞI

PKK'nin Kürdistan Bölgesi topraklarındaki varlığına ilişkin BM Temsilcisi şunları söyledi:

"Irak hükümeti otoritesini güçlendirerek, PKK'yi ve Irak içindeki tüm yasal dışı silahlı güçleri çıkarmalıdır. Güvenlik durumu Irak’ın resmi makamları tarafından savunulmalı. Bu mesele askeri yollarla çözülmez, diyalogla çözülmeli. Bunun için Erbil, Bağdat ve Türkiye arasında diyalog olmalıdır."

Irak’taki güvenlik durumu ve terör eylemlerine de değinen Plasschaert, "Irak'taki terör eylemleri derhal durdurulmalıdır. Saldırıların önüne geçmek için soruşturma ve hukukun üstünlüğü bu durumda önemlidir. Hükümet de gerçekleri halka açıklamalıdır" şeklinde konuştu.