Politika

NATO: Afgan ordusunun çöküşü sürpriz oldu

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Afganistan'da Taliban'ın iktidara geri dönmesiyle "uluslararası terörün" bir tehdit oluşturduğunu ve ittifakın "mücadelenin ön saflarında tedbirli kalması gerektiğini" söyledi.
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dünya NATO Jens Stoltenberg Afganistan Taliban

HABER MERKEZİ

Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında Afgan Ulusal Ordusu'nun Taliban karşısındaki ilerleyişi karşısında çökmesinin sürpriz olduğunu ve NATO'nun bundan ders alması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, bugünse asıl odaklanması gerekenin, tehdit altındaki insanların ülkeden çıkartılması olduğunu vurguladı.

Stoltenberg "En nihayetinde, Taliban'a karşı durmayı başaramayan ve Afganların çaresizce istediği barışçıl çözüme ulaşamayan Afgan siyasi lider kadrosu oldu. Afgan liderlerin bu başarısızlığı, bugün tanık olduğumuz trajediyi yarattı" ifadelerini kullandı.

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