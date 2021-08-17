NATO: Afgan ordusunun çöküşü sürpriz oldu

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Stoltenberg düzenlediği basın toplantısında Afgan Ulusal Ordusu'nun Taliban karşısındaki ilerleyişi karşısında çökmesinin sürpriz olduğunu ve NATO'nun bundan ders alması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, bugünse asıl odaklanması gerekenin, tehdit altındaki insanların ülkeden çıkartılması olduğunu vurguladı.

Stoltenberg "En nihayetinde, Taliban'a karşı durmayı başaramayan ve Afganların çaresizce istediği barışçıl çözüme ulaşamayan Afgan siyasi lider kadrosu oldu. Afgan liderlerin bu başarısızlığı, bugün tanık olduğumuz trajediyi yarattı" ifadelerini kullandı.