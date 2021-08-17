‘Taliban İran ve Türkiye için de risk teşkil ediyor’

HABER MERKEZİ

Fransız Haber Ajansı (AFP), Türkiye ve İran’ın da durumdan istifa ederek bölgedeki etkilerini güçlendirmek istediği ifade edildi.

Analizde ekonomik krizle birlikle, salgınla mücadele eden bu iki ülkenin “yeni bir mülteci dalgası ile karşılaşmak istemediği” saptaması yapıldı.

AFP’nin konuştuğu uzmanlara göre, gelecek için en önemli merak konusu, Taliban’ın uluslararası işbirliğine elverişli daha ılımlı bir tutum benimseyip benimsemeyeceği ve 11 Eylül terör saldırılarının ardından devrilinceye kadar sürdürdüğü aşırılığa dönüp dönmeyeceği gibi soruların yanıtlarına bağlı olacak.

İRAN, TALİBAN İLE NASIL UZLAŞACAK?

İsveç Dış Politika Enstitüsü’nde Ortadoğu ile Kuzey Afrika konularında araştırma yapan Rouzbeh Parsi’ye göre, ABD’nin bölgeden çekilmesini arzu etse bile Afganistan’da yönetimin değişmesi Tahran için çok arzu edilen bir durum değil.

ABD’nin Afganistan ve Irak’taki hükümetlere verdiği desteğin istikrar açısından bir ölçüde İran için yararlı olduğunu ve bunun Tahran’ın da işine geldiğini savunan Parsi, nüfusunun büyük çoğunluğu Şii olan İran’ın, Afganistan ile 900 kilometre uzunluğunda sınırı olduğunu belirterek, Tahran’ın Sünni Taliban ile bir şekilde yaşam tarzında (modus vivendi) uzlaşmak istediği yorumunu yaptı.

Parsi, “İran bir süredir her zamanki gibi pragmatik bir şekilde Taliban'ın ortadan tamamen kalkmayacağını ve hiçbir yabancının onları askeri olarak yenemeyeceğini kabul etti" dedi. (Kaynak: Euronews)