Politika

Kerkük’te eylem hazırlığındaki DAİŞ’liler yakalandı

Kerkük’ün güneyindeki kontrol noktasında şüpheli bir aracı durduran güvenlik güçleri, eylem hazırlığındaki terör örgütü DAİŞ mensubu 3 kişiyi yakaladı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
kürdistan Kerkük DAİŞ operasyon

HABER MERKEZİ 

​​​​Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, konuya açıklamada bulundu.

Nuri, kentin güneyindeki bir kontrol noktasında 3 DAİŞ mensubunun yakalandığını belirterek, söz konusu kişilerin kentte eylem hazırlığında olduğunu aktardı.

DAİŞ’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv