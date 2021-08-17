Kerkük’te eylem hazırlığındaki DAİŞ’liler yakalandı

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​​​​Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sözcüsü Amir Nuri, konuya açıklamada bulundu.

Nuri, kentin güneyindeki bir kontrol noktasında 3 DAİŞ mensubunun yakalandığını belirterek, söz konusu kişilerin kentte eylem hazırlığında olduğunu aktardı.

DAİŞ’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

DAİŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DAİŞ'ten temizlenmesinin üzerinden 3,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.