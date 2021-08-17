Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 2 bin 189 yeni tip coronavirüs vakası tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 13 bin 560 Covid-19 testi yapılırken, 2 bin 189 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 1995 kişi sağlığına kavuşurken, 20 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 689 bin 611 Covid-19 testi yapılırken, 271 bin 373 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 219 bin 324 kişi sağlığına kavuşurken, 5 bin 98 kişi yaşamını yitirdi.

46 bin 951 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.