BM Özel Temsilcisi’nden Kurdistan24’e ziyaret

ERBİL (K24)

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Erbil’de Kurdistan24 merkezini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Kurdistan24’e gerçekleştirdiği ziyarette demokrasi ve insani gelişim sürecinde medyanın rolüne değindi.

Plasschaert, Kurdistan24 Genel Koordinatörü Muhammed Hacı Kerim tarafından karşılanırken, görüşmede Kurdistan24’ün Rojava ofisinin Özerk Yönetim tarafından kapatılması, Irak medyasının durumu, Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgeler başta olmak üzere Irak’ta gazeteciliğin önündeki engeller ele alındı.

Kürdistani bölgelerde, güvenlik güçleri ve silahlı gruplar tarafından basın mensuplarına zorluklar çıkarıldığı kaydedilirken, Kurdistan24 televizyonunun Irak ve uluslararası alandaki etkisi değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi’nde gazeteciliğin Irak’ın diğer bölgelerinden farklı olduğunu ifade eden Plasschaert, bunu Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle konuştuğunda da dile getirdiğini ve bu durumun daha ileriye taşınması gerektiğini dile getirdi.