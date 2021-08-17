Politika

BM Özel Temsilcisi’nden Kurdistan24’e ziyaret

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Kurdistan24’e gerçekleştirdiği ziyarette demokrasi ve insani gelişim sürecinde medyanın rolüne değindi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan BM Kurdistan24 Jeanine Hennis-Plasschaert Muhammed Hacı Kerim

ERBİL (K24)

BM Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, başkent Erbil’de Kurdistan24 merkezini ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, Kurdistan24’e gerçekleştirdiği ziyarette demokrasi ve insani gelişim sürecinde medyanın rolüne değindi.

Plasschaert, Kurdistan24 Genel Koordinatörü Muhammed Hacı Kerim tarafından karşılanırken, görüşmede Kurdistan24’ün Rojava ofisinin Özerk Yönetim tarafından kapatılması, Irak medyasının durumu, Kürdistan Bölgesi idaresinde olmayan Kürdistani bölgeler başta olmak üzere Irak’ta gazeteciliğin önündeki engeller ele alındı.

Kürdistani bölgelerde, güvenlik güçleri ve silahlı gruplar tarafından basın mensuplarına zorluklar çıkarıldığı kaydedilirken, Kurdistan24 televizyonunun Irak ve uluslararası alandaki etkisi değerlendirildi.

Kürdistan Bölgesi’nde gazeteciliğin Irak’ın diğer bölgelerinden farklı olduğunu ifade eden Plasschaert, bunu Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle konuştuğunda da dile getirdiğini ve bu durumun daha ileriye taşınması gerektiğini dile getirdi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv