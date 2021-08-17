Yeni Zelanda’da 1 coronavirüs vakası görülünce karantina ilan edildi

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Yeni Zelandalı yetkililer söz konusu vakanın kaynağını bulmak için inceleme başlattığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı ülke içi kaynaklı Covid-19 vakasının Yeni Zelanda'nın en büyük ve en kalabalık şehri Auckland'de görüldüğünü ancak "vakayla, ülke sınırları ve karantina uygulamaları arasında şimdilik bir ilişki kuramadıklarını" duyurdu.

Başbakan Jacinda Ardern vakanın görüldüğü Auckland'de 1 hafta, ülke genelindeyse 3 gün karantina ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Salgını durdurmak için en iyi yöntem sert tedbirler ve erken müdahaledir. Söz konusu vaka hakkında daha fazla bilgi toplayacağız. Bu esnada Yeni Zelanda halkından sakin olmalarını, birbirlerine kibar davranmalarını ve üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini rica ediyoruz" denildi.

Yetkililer ayrıca söz konusu vakanın 28 Şubat'tan bu yana Yeni Zelanda kaynaklı görülen ilk coronavirüs vakası olduğunu belirtti.

5 MİLYON NÜFUSLU ÜLKEDE COVID-19 KAYNAKLI CAN KAYBI 26

Yeni Zelanda, Başbakan Jacinda Ardern liderliğindeki hükümetle Covid-19 salgını döneminde iyi bir yönetim sergiledi. Salgın başlangıcının hemen akabinde sınırları kapatan Yeni Zelanda'da bugüne kadar sadece 2 bin 926 Covid-19 vakası görüldü ve salgın sebebiyle toplamda 26 kişi hayatını kaybetti.

Yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip ülkede vatandaşların yüzde 20'si en az 2 doz aşı olurken, kısa süre de olsa geçtiğimiz mart ayında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Yeni Zelanda'da yetkililer ilk olarak Hindistan'da görülen ve hızla tüm dünyaya yayılan delta varyantı için önlem alacaklarını ve ileride yeniden sokağa çıkma yasağı uygulanabileceğini belirtiyor.