AB: Taliban ile konuşmamız gerekiyor

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Borrell, AB Dışişleri Bakanlarının olağanüstü video konferans toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Afgan halkını desteklemeye devam edeceklerini belirten Borrell, bunun Taliban’ı tanıma anlamına gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya, "Bu resmi bir tanıma değil, baş etmek gerektiği anlamına geliyor" yanıtını verdi.

"Taliban, savaşı kazandı ve onlarla konuşmamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulunan Borrell, Taliban’ın insan hakları ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uyum sağlaması için tüm manevra güçlerini kullanacaklarını vurguladı.

Borrell, AB’nin Taliban ile yapacağı herhangi bir işbirliğinin; "barışçıl ve kapsayıcı bir çözüme, kadınlar, gençler ve azınlıklar da dahil olmak üzere tüm Afganların temel haklarına saygı gösterilmesine" bağlı olacağının altını çizdi.

AB İLE ÇALIŞAN AFGANLARIN TAHLİYESİ

Önceliklerinin AB vatandaşlarının ve AB ile 20 yılı aşkın süredir çalışan Afganların tahliyeleri olduğuna işaret eden Borrell, "Eğer ülkeyi terk etmek isterlerse, onları ihmal edemeyiz. Onları getirebilmek ve AB üye ülkelerinde koruma sağlamak için her şeyi yapacağız. Bu kişileri almak için hazır olan İspanya’ya teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Borrell, sayısı yaklaşık 400 olan söz konusu kişilerin daha sonra vize veren AB ülkelerine dağıtılacağını kaydetti.

AVRUPA'YA GÖÇÜN ENGELLENMESİ

Bir diğer önceliklerinin Afganistan'daki yeni güvenlik durumunun Avrupa’ya büyük çaplı göçe yol açmasını engellemek olduğuna dikkati çeken Borrell, bu konuda üye ve transit ülkelerle görüşeceklerini bildirdi.

Borrell, "Alınacak dersler olduğunun ve özellikle Afgan ordusunun Taliban saldırılarına karşı direnme gücüyle ilgili yanlış öngörülerde bulunulduğunun kabul edilmesi lazım" tespitinde bulunarak, gelecek dönemde Türkiye, Pakistan, İran, Çin ve Rusya ile daha fazla çalışılması gerektiğinin altını çizdi.

SİYASİ ÇÖZÜM VURGUSU

Borrell’in ofisinden yapılan yazılı açıklamada da "AB, 'Afganistan genelinde tüm şiddetin derhal durdurulması, güvenliğin ve sivil düzenin sağlanması, sivillerin hayatının, haysiyet ve mal varlığının korunması' çağrısında bulunuyor" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, çatışmaya; demokrasi, hukukun üstünlüğü ve anayasal yönetime dayalı anlamlı müzakereler yoluyla çözüm sağlanması gerektiği kaydedildi.

MERKEL, AFGANİSTAN'DAKİ DURUMU FRANSIZ, İNGİLİZ VE İTALYAN LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Afganistan’daki durumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Şansölye Merkel’in muhataplarıyla Afganistan’daki durumu ele aldığını belirtti.

Seibert, Merkel’in görüşmelerde, ilgili ülkelerin vatandaşlarının ve Afganlı yerel personelin tahliyesine ilişkin devam eden çabaları hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ve bu bağlamda yakın iş birliği yapılmasını, karşılıklı destek sağlanmasını kararlaştırdığını aktardı.

Merkel’in tüm telefon görüşmelerinde, "şiddetten vazgeçilmesi, insan haklarına saygı gösterilmesi ve kapsayıcı bir hükümetin kurulması" çağrısında bulunulan BM Güvenlik Konseyinin basın açıklamasına destek verdiğini belirten Seibert, Merkel’in Afganistan'ın bulunduğu bölgede yer alan ülkelerin de dahil olduğu başka devlet ve hükümet başkanlarıyla telefon görüşmeleri yapmasının öngörüldüğünü kaydetti.

ALMANYA, AFGANİSTAN'DAKİ YEREL PERSONELİN TAHLİYESİ İÇİN TALİBAN'LA DOĞRUDAN MÜZAKERE YÜRÜTECEK

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Yerel personeli, güvenli şekilde tahliye edebilmek amacıyla Büyükelçi Markus Potzel, Taliban ile görüşecek. Büyükelçimiz daha önce Taliban ile Afgan yönetimi arasında barış görüşmelerine katılmıştı. Bu akşam Doha'da olacak" ifadesini kullandı.

Maas, Taliban'ın havalimanına sadece yabancı vatandaşların geçişine izin verdiğini vurguladı.

Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer da iki "A400" kargo uçağıyla Kabil'den Taşkent'e 3'er uçuş planladıkları bilgisini paylaştı.

Karrenbauer, 15 farklı milletten 180 kişiyi de tahliye etmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, Kabil'deki güvenlik durumuna göre ABD'den uçakların inişi ve kalkışı için izin beklediklerini kaydetti.