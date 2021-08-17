‘Taliban verdiği sözleri yerine getirmiyor’

ERBİL (K24)

New York’tan K24 yayınına katılan Afgan insan hakları aktivisti Fevziye Efşari, Afganistan’daki son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Taliban’ın söylemlerine inanmadıklarını dile getiren Efşari, örgütün konumunu giderek güçlendirmek istediğini vurguladı.

Taliban’ın daha şimdiden verdiği sözleri yerine getirmediğini belirten Efşari, “Kimsenin de onların söylemlerine inanmasını istemiyorum” diye konuştu.

Afgan kadınlarla iletişim halinde olduğunu aktaran Fevziye Efşari, “Onların yaşadıklarını farkındayım; oradaki kadınlara çok kötü davranıyorlar” ifadelerini kullandı.

Afganistan’ın geleceğinin belirsiz olduğunu ve insanların başına neler geleceğinin bilinmediğini kaydeden Efşari, şunları kaydetti:

“Afganistan’ın geleceği konusunda pek iyimser değilim. Uluslararası toplum yaşananları yeniden düşünmeli ve Afgan kızlar, Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır.”

TALİBAN'IN ÜLKEYE HAKİM OLMA SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.